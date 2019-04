Pompeo s’entretient avec la ministre suédoise des Affaires étrangères sur le dossier nord-coréen

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a reçu hier la ministre suédoise des Affaires étrangères Margot Wallström. C’est ce qu’a annoncé le département d’Etat américain.Leur discussion a aussi porté sur le dossier nord-coréen. On en ignore cependant la teneur concrète. On estime que le rôle de la Suède dans les négociations nucléaires nord-coréano-américaines l’aurait dominée. Son ambassade à Pyongyang représente les intérêts américains, mais aussi canadiens et australiens en Corée du Nord, ces pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec le régime de Kim Jong-un. Hier, le chef de la diplomatie américaine a manifesté sa reconnaissance à l’égard de ce rôle.Sachez aussi qu’avant le second sommet de Hanoï entre Kim et Donald Trump, en février, le représentant spécial du ministère américain pour la Corée du Nord Steve Biegun et la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui avaient mené des discussions de travail dans le pays d’Europe du Nord. C’était en janvier.