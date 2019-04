La pagode de pierre Mireuksaji, inaugurée après 20 années de restauration

Photo : YONHAP News

La pagode de pierre Mireuksaji, trésor national n°11, sera dévoilée cet après-midi après 20 années de restauration. La cérémonie d’inauguration sera menée à 14h par l’institut national de recherche du patrimoine culturel, en collaboration avec la municipalité d’Iksan, une ville située dans la province de Jeolla du Nord.Construite il y a 1 380 ans, d’une hauteur de 14,5 m et d’une largeur de 12,5 m, elle est la plus ancienne pagode coréenne. Cette structure composée de 1 627 pierres pèse environ 1 830 tonnes.En 1998, l’Administration du patrimoine culturel (CHA) de Corée du Sud a décidé de restaurer complètement ce trésor national dont la structure était jugée instable. Son démontage a débuté en octobre 2001. En janvier 2009, un récipient pour les traces cristallines qui restent après la crémation a été retrouvé dans un pilier en pierre, donnant un aperçu important de la construction de la pagode.Plusieurs opérations ont été réalisées comme la recherche académique, le renforcement de la structure et le traitement de conservation. En décembre 2017, l’assemblage de la pagode restaurée a été achevé.La CHA partagera le mois prochain le résultat de ses recherches avant de publier un rapport complet d’ici la fin de l’année, mettant ainsi fin au projet de restauration de la plus vieille pagode coréenne en pierre lancé il y a deux décennies.