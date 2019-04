Les films d'animations sud-coréens s'imposent dans de prestigieux festivals internationaux

Photo : YONHAP News

De plus en plus de films d’animation sud-coréens sont mis en avant sur la scène internationale. Selon la KOCCA, l’agence sud-coréenne pour la promotion des contenus créatifs, « Movements » de la sud-Coréenne Jeong Da-hee a été retenu dans la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes 2019 qui se tiendra du 14 au 25 mai.Ce court métrage est également invité en sélection officielle par le festival international du film d'animation d'Annecy, qui aura lieu du 10 au 15 juin. Sa réalisatrice s’est déjà vu décerner le Cristal du court métrage d’Annecy en 2014 pour « Man on the chair ». Et en 2016, elle a remporté le grand prix du festival international du film d'animation d’Hiroshima avec « La chambre vide ».En plus de « Movements », « The Lever » de Kim Bo-young et « Mascotte » de Kim Do-hyung sont eux aussi en compétition officielle à Annecy cette année. Les trois courts métrages ont pu voir le jour grâce au soutien de la KOCCA.« Fox boy » de la réalisatrice sud-coréenne Tak Do-yeon est en compétition au festival international du film d'animation de Zagreb, qui se tiendra en juin dans la capitale croate. Ce film d’animation a également été financé par la KOCCA.A noter que les festivals du film d’animation d’Annecy, de Zagreb, d’Hiroshima et d'Ottawa sont les festivals les plus renommés dans le monde du cinéma d’animation.