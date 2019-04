Le gouvernement élargit son soutien aux nouveaux produits phares à l’export

Photo : KBS News

Les chiffres des exportations mensuelles d’avril seront connus demain. En cette veille de leur annonce, beaucoup estiment qu’ils resteront en deçà des attentes. Il semble acquis que les exportations n’ont cessé de baisser pour le cinquième mois de suite.Face à cette situation inquiétante, le gouvernement cherche à les relancer en renforçant son soutien à des nouveaux champions de l’export. Il s’agit en particulier de la batterie secondaire au lithium, une pièce déterminante de la performance des véhicules électriques et de l’industrie de la biosanté.Le mois dernier, les ventes de ces batteries hors des frontières ont progressé de plus de 10 %, tandis que celles des produits de 12 autres industries phares à l’exportation ont chuté, les constructeurs européens de véhicules éclectiques se tournant vers les fournisseurs sud-coréens.S’agissant de la biosanté, l’exécutif envisage de prendre plusieurs mesures en vue d’accroître la compétitivité de ce secteur, en l’associant aux produits de beauté et aux soins médicaux. Il les dévoilera d’ailleurs le mois prochain.