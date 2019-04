Sept transfuges nord-coréens en Chine risquent d’être rapatriés de force

Photo : YONHAP News

Sept nord-Coréens risquent d’être renvoyés chez eux après leur arrestation par les autorités chinoises. Parmi eux, une fille de neuf ans et son oncle. C’est ce qu’a annoncé une ONG qui lutte pour la défense des droits de l’Homme dans le nord de la péninsule. Cette organisation basée à Séoul et baptisée « Justice for North Korea », ou JFNK, a alors appelé le gouvernement sud-coréen à faire un effort diplomatique pour empêcher leur rapatriement.Dans un communiqué de presse publié hier, elle a précisé que ces deux transfuges avaient fui leur pays début avril en traversant le fleuve Yalu, qui marque la frontière sino-nord-coréenne. Et d’ajouter qu’ils se cachaient en banlieue de la ville chinoise de Shenyang en attendant de se déplacer ailleurs, et qu’ils ont été interpellés avec cinq autres nord-Coréens qui avaient eux aussi quitté leur pays.Selon JFNK, la mère de la fille, qui s’est déjà installée en Corée du Sud, en a informé dimanche le consulat sud-coréen à Shenyang et a fait appel à l’intervention du gouvernement de Séoul.Le groupe civique a exprimé sa vive préoccupation et insisté sur la nécessité pour Pékin de les protéger et de ne pas les rapatrier contre leur gré, dans le respect des conventions internationales concernées.