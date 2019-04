Le Premier ministre s’envole pour une tournée au Koweït, en Colombie et en Equateur

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Lee Nak-yon s’est envolé aujourd’hui pour une tournée officielle au Koweït, en Colombie et en Equateur.Au Koweït, la première destination de son périple, il sera reçu notamment par son homologue Jaber al-Moubarak al-Ahmad al-Sabah. Les deux hommes discuteront alors des meilleurs moyens d’élargir la coopération entre leurs pays.Lee assistera aussi à l’inauguration d’un immense pont au-dessus des eaux du golfe Persique, construit par un consortium dirigé par des entreprises sud-coréennes. Son séjour dans le pays du Moyen-Orient durera jusqu’au 3 mai.Le lendemain, le chef du gouvernement se rendra en Colombie. Au programme : entretien avec le président Ivan Duque et dépôt de gerbe de fleurs au pied d’un monument commémoratif des soldats ayant participé à la guerre de Corée, entre autres.Il est attendu le 6 mai en Equateur. Là aussi, il sera reçu par le président Lenin Moreno et le vice-président Otto Sonnenholzner.