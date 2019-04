Ouverture officielle demain du Jardin botanique de Séoul

Photo : YONHAP News

Le Jardin botanique de Séoul ouvrira officiellement ses portes demain 1er mai. Aménagé sur une superficie d’un peu plus de 50 hectares à Magok, dans l’ouest de la capitale, il se veut un lieu emblématique de promenade et de découverte du quartier.Il est composé de quatre espaces. L’un d’entre eux présente de nombreuses espèces et variétés de plantes sauvages et horticoles, coréennes et étrangères. L’entrée à cet espace sera payante. Mais celle aux trois autres sera gratuite.Afin de fêter l’ouverture du jardin, la municipalité de Séoul organisera les 11 et 12 mai des concerts et divers autres événements.