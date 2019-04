Dissolution du PLC : la pétition présidentielle rassemble plus d'un million de signatures

Photo : KBS WORLD Radio

La pétition présidentielle qui demande la dissolution du Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, a dépassé le million de signatures ce matin, dont 600 000 seulement hier.Dans son message posté sur le site internet de la Cheongwadae, son auteur initial lui reproche notamment de manifester souvent en dehors de l’Assemblée nationale et d’empêcher les projets de loi gouvernementaux d’être votés par les députés.Lorsqu’une pétition de la sorte rassemble plus de 200 000 signatures, la présidence ou le gouvernement doit y répondre. Celle qui en a réuni le plus jusqu’à présent concernait l’objection à la réduction de la peine infligée à un assassin dans un cybercafé, avec 1 192 000 signatures.Il n’y a pas que le PLC dont la dissolution a été exigée. Egalement sur le site présidentiel, les citoyens ont commencé dimanche à réclamer celle du Minjoo, le parti au pouvoir. Jusqu’à présent, plus de 180 000 citoyens ont signé la demande.Ce système de pétition a été mis en place quelques mois après l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in en mai 2017.