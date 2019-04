Familles séparées : fin de la rénovation des salles de visioconférence sud-coréennes

Photo : YONHAP News

La rénovation des salles sud-coréennes de visioconférence pour les familles séparées par la guerre de part et d’autre du 38e parallèle s’est achevée aujourd’hui.D’après un responsable du ministère de la Réunification, le test des équipements sera effectué début mai pendant environ deux semaines. Le ministère poursuit dans le même temps des consultations avec plusieurs autres ministères concernés sur la livraison du matériel nécessaire à la rénovation des salles situées de l'autre côté de la frontière, avant d’en discuter avec le royaume ermite.Le Sud avait lancé le 3 avril dernier les travaux après avoir obtenu la dérogation aux sanctions de la communauté internationale contre Pyongyang. Et le 15 avril, il a achevé ses achats des équipements à fournir au Nord. Parmi eux, des caméscopes. Le ministère a alors annoncé qu’il allait discuter avec ce dernier de la date et du mode de leur acheminement. Cela dit, les discussions ne semblent pas avoir avancé.