Samsung Electronics affiche son plus faible bénéfice depuis 10 trimestres

Photo : YONHAP News

C’est désormais définitif. Comme il l’avait anticipé au début du mois, Samsung Electronics a vu son bénéfice opérationnel plonger au premier trimestre.A en croire les chiffres publiés aujourd’hui, entre janvier et mars, le bénéfice d’exploitation du géant sud-coréen de l’électronique s’élevait à un peu plus de 6 200 milliards de wons, l'équivalent de 4,75 milliards d'euros. Ce qui représente une chute de 60 % sur un an et de 40 % par rapport au trimestre précédent. Il s’agit aussi du plus bas depuis 10 trimestres.Le chiffre d’affaires a lui aussi reculé de 13,5 % par rapport à la même période l’an dernier, à seulement 52 300 milliards de wons.Principale explication à cette dégringolade : le mauvais résultat des ventes de semi-conducteurs, son produit phare. Avec 4 120 milliards de wons, le profit d’exploitation du secteur a plongé de 64 % en glissement annuel. Et c’est la première fois depuis le dernier trimestre 2016 qu’il est inférieur à 5 000 milliards de wons.