La Corée du Sud accueille le réseau de formation de marins de l’Apec

Photo : YONHAP News

Le Seafarer Excellence Network (SEN), ou « Réseau de formation et d’entraînement de marins » vient d’être reconnu comme un organe officiel de l’Apec. Et son secrétariat sera installé en Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche.Selon le ministère, la décision a été prise lors d’une réunion de travail consacrée aux transports du Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique. Ces assises ont eu lieu à Vancouver du 23 au 26 avril.Le secrétariat sera ouvert au second semestre de l’année au sein de l’institut pour les affaires maritimes et les technologies de pêche (KIMPT).