Samsung domine le marché mondial des smartphones, mais est talonné de près par Huawei

Au premier trimestre, Samsung Electronics a conservé sa place de numéro un mondial des smartphones, avec une part de marché de 21,7 %. Mais il est talonné de près par le chinois Huawei. C’est ce que montrent les données publiées par le cabinet Strategy Analytics.Pour être plus précis, entre janvier et mars, le sud-coréen a écoulé un total de 71,8 millions d’exemplaires de ses téléphones intelligents, soit une baisse de 8 % par rapport à la même période l’an dernier. En revanche, le champion chinois des mobiles en a vendu 59 millions. Ce qui représente une progression de 50 %. Il jouit désormais d’une part de marché de 17,9 %. Après avoir repoussé son rival américain Apple, il ambitionne maintenant de détrôner Samsung.La part de marché d’Apple est quant à elle tombée à 13 %, contre 15,1 % il y a un an.