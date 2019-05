The New Yorker : John Bolton estime l’option militaire contre Pyongyang toujours possible

Photo : KBS News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche avait anticipé l’échec du sommet de Hanoï entre son président et le jeune leader nord-coréen avant même sa tenue en février. John Bolton trouve par ailleurs l’option militaire contre la Corée du Nord toujours possible, mais Donald Trump ne souhaite pas la guerre. C’est ce qu’a rapporté lundi l’hebdomadaire The New Yorker.Selon ce magazine, lors de l’entrevue dans la capitale vietnamienne, Kim Jong-un avait revendiqué la levée quasi-totale des sanctions à l’encontre de son pays en échange de la fermeture des installations de production de plutonium du complexe de Yongbyon, qui n’est qu’une partie du programme nucléaire de son pays. C’est l’une des raisons principales de la déconvenue des discussions. Le président des Etats-Unis a cependant indiqué, alors qu’il quittait la table des négociations, souhaiter poursuivre le dialogue.Le conseiller présidentiel a manifesté son mécontentement à l’égard de l’article de cet hebdomadaire. Dans un message posté hier sur Twitter, il a rétorqué qu’il contredisait ses opinions.