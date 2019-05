La monnaie sud-coréenne en chute libre face au dollar américain

Photo : KBS News

Conséquence de l’envolée du dollar américain et du ralentissement de la croissance, la monnaie sud-coréenne est retombée brusquement le mois dernier.A en croire l’agence Bloomberg, le won a baissé de 2,82 % face au billet vert. Parmi les devises de 16 pays, le won est celle qui a connu la chute la plus importante. Hier, un dollar a même valu quelques instants 1 168 wons. Cela n’était jamais arrivé depuis janvier 2017.Le franc suisse, la couronne suédoise et le dollar néo-zélandais ont eux aussi chuté de plus de 2 %.