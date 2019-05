Pyongyang continue de s’en prendre à Mike Pompeo

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de hausser le ton contre les États-Unis. Avec en ligne de mire une nouvelle fois Mike Pompeo. La vice-ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui a mis en cause ses déclarations faites dans une interview accordée à la chaîne CBS la semaine dernière.Questionné alors sur l’avenir des négociations nucléaires avec le régime de Kim Jong-un, le secrétaire d'Etat américain a répondu que si ces discussions n’aboutissaient pas, son pays devrait changer de direction. Du coup, il a de nouveau appelé le Nord à entreprendre de « véritables discussions » quant à sa dénucléarisation à la table des négociations.Selon l’agence officielle nord-coréenne KCNA, Choe a rétorqué que la détermination de son pays à abandonner son arsenal nucléaire restait intacte et qu’il le ferait lorsque le moment sera venu. Et d’ajouter que « cela ne sera possible que si les Etats-Unis revoient et reformulent leur calcul actuel. S'ils n'ajustent pas leur position avant la date limite que nous avons proposée, ils feront face à un résultat indésirable ».Dans un discours le 12 avril devant l’Assemblée populaire suprême, le leader nord-coréen a déclaré attendre jusqu'à la fin de l'année pour que Washington prenne « une décision courageuse ».