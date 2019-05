Rassemblements à Séoul pour le 1er mai

Photo : KBS News

Comme chaque année, la fête du travail est une journée de mobilisation et de revendication. Les organisations syndicales ont appelé à manifester dans les rues de Séoul.Les deux confédérations syndicales du pays, la KCTU et la FKTU, veulent se faire entendre. La première a appelé à un défilé en plein centre de la capitale entre midi et 17h. Pas moins de 25 000 adhérents doivent y participer. Quant à la seconde, elle doit organiser un marathon dans l’ouest de Séoul.Il n’y a pas que les syndicats qui se mobilisent. Le rendez-vous est aussi donné près de l’Hôtel de ville par 150 membres de la coalition nationale pour la lutte contre les discriminations envers les personnes handicapées. Même chose du côté de l’association des livreurs en moto et des syndicats des fonctionnaires et des métallurgistes.