Le gouvernement dévoile un nouveau plan de développement des semi-conducteurs

Le gouvernement a dévoilé hier une vision stratégique visant à stimuler l’industrie des semi-conducteurs, et plus particulièrement celle des puces non-mémoire afin de mieux se préparer à l’ère de la quatrième révolution industrielle.Cinq chantiers prioritaires ont ainsi été annoncés. Il s’agit notamment des entreprises « fabless », autrement dit spécialisées dans la conception et la vente des puces électroniques, ainsi que des fonderies. L’exécutif a décidé d’accorder son soutien fiscal et financier aux firmes qui investiront dans ces secteurs.Le plan annoncé prévoit également la formation d’une main-d’œuvre très qualifiée pour ces industries, et ce en travaillant en étroite coopération avec plusieurs universités concernées par ces secteurs.La Corée du Sud souhaite ainsi devenir le numéro un mondial des fonderies, acquérir jusqu’à 10 % du segment « fabless » et créer 27 000 nouveaux emplois à l’horizon 2030.