Le CNS fait le lien entre le gel des essais balistiques nord-coréens et les négociations nucléaires

Photo : KBS News

Les intérêts sécuritaires, générés par le gel des essais balistiques nord-coréens, ne sont pas les mêmes, qu’ils concernent les États-Unis ou bien leurs principaux alliés de la région que sont la Corée du Sud et le Japon. Cela constitue l’un des principaux facteurs liés aux complications des négociations nucléaires entre Washington et Pyongyang. C’est au moins l’avis de cinq chercheurs du Centre américain James Martin pour les études sur la non-prolifération (CNS).Dans un rapport publié hier, ils ont précisé que si la suspension des tests des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) contribuait à lever la menace directe pour le continent américain, le Japon et la Corée du Sud restaient toujours à portée de ses engins.Toujours selon ce rapport, le royaume ermite aurait pu suspendre ses essais, ou le déploiement de ses nouveaux engins, ou encore la production des équipements comme le pas de tir. Ces trois options peuvent peser ensemble ou indépendamment sur l’avancée des pourparlers américano-nord-coréens.