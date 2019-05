Naruhito, le nouvel empereur du Japon

Photo : YONHAP News

Au Japon, au lendemain de l’abdication de son père Akihito, Naruhito est officiellement monté sur le trône aujourd’hui pour devenir le 126e empereur du pays.Au cours d’un cérémonial qui a commencé à 10h, heure locale, le nouveau souverain de 59 ans s’est vu attribuer les objets symboliques dont la possession officialise son nouveau statut. Il s’agit des sceaux royaux et d’une épée, entre autres. Les femmes de la famille royale n’y étaient pas invitées.Une heure plus tard, au cours d’une autre cérémonie, il a reçu le Premier ministre Shinzo Abe, ses ministres et les chefs des collectivités locales. L’empereur a alors prononcé un discours. « Je m’engage à agir conformément à la Constitution et à remplir mes obligations de symbole de l’Etat et de l’unité du peuple, en ayant toujours le peuple à l’esprit et en me tenant toujours à son côté », a-t-il déclaré.Le pays du Soleil levant est ainsi entré dans la nouvelle ère Reiwa (belle harmonie) après trois décennies d'ère Heisei (parachèvement de la paix).