Le pouvoir finalise un plan d’aide aux sinistrés de l’incendie de la province de Gangwon

Photo : KBS News

Le palais présidentiel de Cheongwadae, le gouvernement et le Minjoo, parti au pouvoir, ont décidé de débloquer un total de 185 milliards de wons afin d’aider les habitants touchés par les feux de montagne, qui s’étaient déclarés début avril dans la province de Gangwon.Ils ont pris cette décision aujourd’hui lors d’une réunion tripartite. Sur cette somme, 94 milliards viendront dans le cadre d’un complément budgétaire et 47 milliards des dons de sud-Coréens. Cette enveloppe sera notamment dédiée à la reconstruction des habitations, à l’indemnisation en liquide pour les habitants dont les logements ont été détruits partiellement ou totalement, à la création d’emplois publics ou encore à des prêts accordés aux PME frappées par la catastrophe.Du coup, le chef du groupe parlementaire du Minjoo a souligné la nécessité pour le Parlement d’approuver au plus vite le projet gouvernemental de budget supplémentaire.