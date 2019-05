La Chine avalise la construction de Lotte Town à Shenyang

Photo : KBS News

La Chine a finalement donné son feu vert le 15 avril au lancement des travaux de construction de Lotte Town à Shenyang, la capitale de la province de Liaoning dans le nord-est du pays.C’est un projet mené par le groupe sud-coréen Lotte dont le coût d’opération est de 1 000 milliards de wons. Une fois achevé, le futur complexe abritera un parc d’attraction en intérieur, un immense centre commercial, un hôtel ainsi que des immeubles de bureaux et de studios , entre autres.Le conglomérat avait déjà construit un grand magasin dans la même ville. Sur sa lancée, il avait voulu y aménager le complexe et a déposé une demande d’autorisation auprès du gouvernement municipal de Shenyang. Mais il aura fallu deux ans et quatre mois pour obtenir son aval. La raison de ce retard : les représailles de la Chine sur le déploiement en Corée du Sud du bouclier antimissile américain THAAD. Elle s’y était opposée farouchement.Cependant, de l’avis des professionnels du secteur local, il ne s’agit pas de revenir sur les mesures de représailles, mais plutôt d’attirer les investissements étrangers.De son côté, le groupe ne peut pas décider de lancer ou non les travaux de construction, puisque selon lui, rien ne peut garantir la rentabilité du projet, d’autant que l’empire du Milieu continuera d’imposer ces mesures.