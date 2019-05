Météo : un 1er mai ensoleillé

En ce premier jour du mois de mai, c’est un véritable temps printanier qui s’impose dans la péninsule coréenne. Du matin jusqu’au soir, les habitants peuvent profiter d’un ciel légèrement couvert qui se dégagera au fil des heures avec des températures maximales qui atteindront 21°C à Séoul, Daegu et Daejeon, et 20°C à Busan.Les pluies annoncées en ce début de semaine pour aujourd’hui ont donc disparu et c’est désormais une fin de semaine ensoleillée qui attend les habitants du pays du Matin clair avec des températures qui se stabiliseront autour des 25°C sur la majeure partie du pays dans les prochains jours.