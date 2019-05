Dénucléarisation : Mike Pompeo souligne qu’il y a une seule approche

Photo : YONHAP News

La passe d’armes continue entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Cette fois, c’est le secrétaire d’Etat américain qui a pris l’offensive.Dans une interview avec Fox News hier, Mike Pompeo a martelé qu’il y avait une seule approche pour la dénucléarisation du pays communiste. Et de souligner qu’il est toujours optimiste à l’égard des négociations avec Pyongyang et qu’il est prêt à les reprendre. En quelque sorte, c’est une réponse à la demande faite la veille par la première vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères.Interrogée par un journaliste de l’agence officielle KCNA, Choe Son-hui avait affirmé que son pays était toujours déterminé à abandonner son arsenal nucléaire, mais que « cela ne serait possible que si les Etats-Unis revoient et reformulent leur calcul actuel ».Les deux pays poursuivent ainsi leur vif échange d’arguments par l’intermédiaire de médias. Le 18 avril, le régime de Kim Jong-un avait réclamé que Pompeo soit remplacé pour reprendre les négociations avec Washington, par le biais de la KCNA. Quelques jours plus tard, le chef de la diplomatie américaine a appelé le leader de Pyongyang à prendre une « décision stratégique », dans un entretien avec CNN.Dans ce contexte, le secrétaire à la Défense par intérim des Etats-Unis a affirmé que la solution prioritaire pour dénucléariser le Nord était la diplomatie et que l’armée continuait de mener des exercices pour se préparer à l’éventuel échec diplomatique. Patrick Shanahan a fait ces remarques lors d’une audition devant la Chambre des représentants.