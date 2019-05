L’augmentation des prix à la consommation sur un an limitée à 0,6 % en avril

Photo : YONHAP News

Les prix à la consommation n’ont progressé que de 0,6 % le mois dernier sur un an, restant ainsi sous la barre de 1 % pour le 4e mois consécutif. C’est la première fois en trois ans que le taux d’inflation demeure en dessous de ce seuil sur une telle période de temps.D’après les chiffres publiés aujourd’hui par le Bureau national des statistiques (Kostat), ce sont notamment la baisse des prix des produits pétroliers de 5,5 % et des biens industriels de 0,1 % qui ont freiné l’inflation.De leur côté, les prix des denrées agricoles ont connu une hausse de 0,7 %, et ceux de l’eau, de l’électricité et du gaz de 1,3 %. Quant aux prix des services, ils ont connu la plus faible progression depuis 1999, avec 0,9 %.Le Kostat a cependant prévu que les prix à la consommation progressent d’environ 0,1 point le mois prochain, en raison de la hausse des cours du pétrole et de la réduction de l’ampleur de la baisse des impôts sur les produits pétroliers.