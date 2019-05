Lee Nak-yon, VRP des entreprises sud-coréennes au Koweït

Photo : YONHAP News

En visite au Koweït, la première étape de sa tournée qui le conduira aussi en Colombie et en Equateur, le Premier ministre Lee Nak-yon a été reçu hier par son homologue Jaber al-Moubarak al-Ahmad al-Sabah pour un tête-à-tête et un sommet élargi.Lee a alors joué le rôle de VRP des entreprises sud-coréennes pour que celles-ci participent aux grands projets d’infrastructures du pays du Moyen-Orient. Il s’agit notamment du complexe pétrochimique d’Al-Zour, de sa centrale de dessalement pour la production d’électricité, de l’aménagement du port de Mubarak Al-Kabeer et de la construction de la ville nouvelle d’Abdullah.Le chef du gouvernement sud-coréen a également mentionné huit autres projets pour lesquels il a sollicité la coopération de son homologue. Ils concernent la gestion de l’hôpital New Jahra par celui de l’université nationale de Séoul et de la relance du comité économique bilatéral, entre autres.A l’issue de leur entretien, les deux pays ont conclu huit accords et mémorandums d’entente.Le voyage de Lee a eu lieu dans le cadre du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Séoul et Koweït. Il s'agit de la première visite officielle depuis 11 ans d'un Premier ministre du pays du Matin clair.