Le gouvernement et le parti au pouvoir se penchent sur la question des jeunes

Photo : YONHAP News

Sur fond d’un chômage des jeunes sans précédent, le Minjoo, le parti au pouvoir, le gouvernement et le bureau présidentiel ont décidé de créer une tour de contrôle chargée d’améliorer la vie au sein de cette classe d'âge. A cet égard, chacune des trois parties vont créer une entité au sein de leur institution afin d’élaborer et de mettre en œuvre en étroite concertation les politiques liées aux jeunes.C’est ce qui a été annoncé, ce matin, lors d’une réunion entre ces trois organes au pouvoir tenue à l’Assemblée nationale.A cette occasion, la formation présidentielle s’est engagée à faire adopter, dans un avenir proche, une loi de base relative à la jeunesse, portant non seulement sur l’emploi mais aussi sur l’ensemble des conditions de vie en général, telles que le mariage, le logement, l’accouchement, l’éducation ou les activités culturelles. Ils ont également promis de consacrer, l’année prochaine, une part importante du budget aux jeunes.De son côté, la Cheongwadae a fait savoir qu’elle allait intervenir dès la phase de planification des politiques concernées, en communiquant activement avec les générations futures.