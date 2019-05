Le procureur général s’en prend frontalement au projet de réforme judiciaire

Photo : YONHAP News

L’un des projets de loi à débattre désormais en « fast track » à l'Assemblée nationale suscite de vives réactions du Parquet. Il s’agit de redéfinir notamment les droits d’enquête de celui-ci et de la police, comme s’y était engagé le candidat Moon Jae-in pendant sa campagne présidentielle.Le procureur général est le premier à y réagir. Moon Moo-il a clairement manifesté son opposition au projet, qui selon lui, « est contraire aux fondements de la démocratie que sont notamment l’équilibre et le contrepoids ». Il a justifié son objection par le fait que le texte prévoit de donner trop de pouvoir à la police.Le numéro un du ministère public s’est exprimé, alors même qu’il est en ce moment en voyage de mission à l’étranger, après avoir recueilli les opinions de hauts responsables du Parquet général.Le bureau présidentiel n’a pas encore fait part de sa position officielle. Cela dit, un de ses responsables parle d’un certain égoïsme. Quant aux quatre partis, dont le Minjoo au pouvoir, qui avaient voté pour désigner le projet de loi contesté comme celui à discuter en processus rapide, ils ont souligné que la réforme en question était une des exigences du peuple.