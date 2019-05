Steve Biegun devrait effectuer un nouveau voyage à Séoul la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord fera un nouveau déplacement à Séoul, vraisemblablement la semaine prochaine. C’est ce que nous a appris un responsable du ministère des Affaires étrangères.Selon ce dernier, la Corée du Sud et les Etats-Unis mènent en ce moment leurs dernières discussions en ce sens. A Séoul, Steve Biegun et son interlocuteur sud-coréen Lee Do-hoon devraient organiser une nouvelle réunion du groupe de travail que leurs pays ont mis en place afin de coordonner les efforts pour la dénucléarisation de la Corée du Nord. Cette fois-ci, leur conversation serait largement consacrée aux meilleurs moyens de relancer les négociations Pyongyang-Washington.Le dossier de l’aide humanitaire de Séoul au pays communiste devrait lui aussi être discuté. En septembre 2017, quatre mois après l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in, son administration avait décidé de débloquer 8 millions de dollars pour fournir des produits alimentaires et des médicaments pour les femmes enceintes et les enfants nord-coréens par le biais du Programme alimentaire mondial(Pam) et l’Unicef. Toutefois, l’envoi n’a pas encore été effectué, Washington souhaitant maintenir la pression sur le régime de Kim Jong-un.La dernière réunion du groupe s’est tenue le 14 mars à Washington.