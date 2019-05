Ferry Sewol : la commission spéciale d’enquête décide d’interroger Hwang Kyo-ahn

Photo : YONHAP News

Le patron du Parti Liberté de Corée (PLC) pourrait être interrogé par la Commission spéciale chargée d’enquête sur le naufrage du ferry Sewol. Et ce suite à la demande formulée par les familles des victimes.A l’époque de la tragédie, c’est-à-dire en 2014, Hwang Kyo-ahn était ministre de la Justice. Il est soupçonné d’avoir entravé les investigations contre les responsables du drame. Par exemple, celle concernant l’ex-capitaine de la patrouille 123 de la police maritime de Mokpo, Kim Gyeong-il, qui a dirigé l’opération de sauvetage.Hwang aurait alors ordonné aux investigateurs d’enlever une des charges pesant sur le prévenu, celle de « faute par imprudence », figurant sur le document de demande de mandat d’arrêt. Et comme ces derniers ne l’ont pas suivi, l’actuel chef du PLC les auraient pénalisés dans leur nomination.Cependant, la commission n’a pas le droit de contraindre l’intéressé à répondre à la convocation, quitte à lui infliger une amende.De leur côté, les associations des familles des victimes et des citoyens qui les soutiennent ont organisé, hier, une conférence de presse sur la place Gwanghwamun, afin de réclamer des sanctions contre Hwang Kyo-ahn.