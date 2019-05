La Russie fournit 4 millions de dollars pour l’aide humanitaire en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Coïncidence ou non, une semaine après un premier sommet entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, on a appris que cette année, la Russie avait accordé à la Corée du Nord une aide alimentaire de 4 millions de dollars. Une aide qui aurait été fournie par l’intermédiaire du Programme alimentaire mondial (PAM). C’est ce qu’a confirmé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).Selon l’OCHA, c’était en juillet 2018 que Moscou avait promis cet argent, mais l’assistance a été fournie récemment. Pourtant, il n’est pas certain qu’il y ait un rapport entre cette aide et l’entrevue Kim-Poutine de Vladivostok.Depuis le début de l’année, le royaume ermite a reçu une aide humanitaire totale de 10,4 millions de dollars. La Russie en est le premier fournisseur devant la Suisse, la Suède et le Canada.