La Corée du Sud suspend ses importations de pétrole iranien

Photo : YONHAP News

Dans le cadre des sanctions imposées par les Etats-Unis contre l’Iran, la Corée du Sud a suspendu, aujourd’hui à 13h, ses importations de pétrole brut iranien.Séoul a pris cette décision en novembre dernier. Et aujourd’hui expire le délai de sursis de six mois dont bénéficiaient huit pays, dont la Chine.Le pays du Matin clair s’approvisionnait auprès de Téhéran notamment en condensat, qui sert de matière première des produits pétrochimiques. Le condensat iranien est moins cher et de meilleure qualité que celui des autres Etats. Ainsi, près de la moitié du condensat utilisé dans le pays provenait de ce pays du Moyen-Orient.Par conséquent, une hausse des prix de revient de ces biens semble inévitable.