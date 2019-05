Travail forcé : les victimes demandent la vente des actifs des entreprises condamnées

Photo : YONHAP News

Le dossier du dédommagement du travail forcé de Coréens pendant la Seconde guerre mondiale continue d’empoisonner les relations entre Séoul et Tokyo.Les victimes, qui avaient obtenu gain de cause, ont cette fois déposé au tribunal une demande de vente des avoirs en Corée du Sud des firmes japonaises. Il s’agit des actions de PNR, une coentreprise que Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. (NSSM) a créée avec le sidérurgiste sud-coréen Posco, ainsi que celles de Daesung NACHI Hydraulics, qui est aussi une joint venture entre le groupe nippon Fujikoshi et son partenaire sud-coréen Daesung.Leurs valeurs avoisinent respectivement 970 et 760 millions de wons, l'équivalent de 740 000 et 580 000 euros. Il est fort probable que leur demande soit acceptée par la justice, la Cour suprême ayant ordonné fin 2018 à ces compagnies d’indemniser leurs anciens travailleurs sud-coréens.Tokyo n’a pas tardé à réagir. Le directeur général « Asie-Océanie » au ministère des Affaires étrangères, Kenji Kanasugi, a protesté par téléphone auprès du chef de mission adjoint de l’ambassade de Corée du Sud au Japon.Selon la NHK, le gouvernement de Shinzo Abe considère la nouvelle comme étant très grave, et les relations entre les voisins risquent de s’envenimer davantage.