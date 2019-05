Feux de montagne : la priorité ira à la construction de logements provisoires

Photo : KBS News

La Cheongwadae, le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont évalué le coût de la réparation des dégâts causés par les feux de montagne dans la province de Gangwon à un total de 185 milliards de wons, l’équivalent de 140 millions d’euros.L’incendie, qui s’est déclaré début avril, a causé la mort de deux personnes et plus de 75 millions d’euros de dégâts matériels : plus de 500 résidences ont été endommagées, générant de nombreux sinistrés.Dans un premier temps, l'exécutif débloquera 692 000 d'euros pour démolir les logements ravagés, et 8,4 millions d'euros pour construire des maisons préfabriquées, où 340 foyers évacués s’installeront dans le courant du mois de mai.Une subvention supplémentaire de 9,7 millions d'euros sera versée pour la reconstruction des maisons. Ainsi, les propriétaires qui ont vu leur logement entièrement détruit toucheront 45 000 euros par foyer, un montant qui comprend les dons collectés au niveau national et la subvention provinciale.