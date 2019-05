Séoul, Pékin et Tokyo d’accord pour l’utilisation des monnaies des pays asiatiques dans le réseau de sécurité financière de la région

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon sont convenus de recourir à leurs monnaies nationales ainsi qu’à celles des pays de l’Asean au sein du réseau de sécurité financière de la zone.C’est ce qui a été annoncé à l’issue de la 19e conférence trilatérale des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des trois Etats, tenue aujourd’hui à Nandi, aux Fidji.Plus précisément, dans une déclaration commune, ces trois pays voisins ont salué la directive générale relative à l’utilisation des monnaies des pays de la zone en cas d’injection de fonds d’urgence dans le cadre de la Multilatérialisation de l'initiative de Chiang Mai (CMIM), un swap multilatéral de devises de la région.Cet après-midi, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des dix pays de l’Asean et de ces trois nations de l’Asie du Nord-est devraient se réunir, à leur tour, en vue de discuter de la révision de l’accord portant sur la CMIM. Ils devraient ainsi examiner la possibilité d’ajouter, dans ce nouvel accord, la phrase : « Employer des monnaies de la zone afin de renforcer la CMIM est une option ».