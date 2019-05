8 sud-Coréens sur 10 soutiennent la peine de mort

Photo : YONHAP News

Huit sud-Coréens sur dix se disent favorables à la peine de mort. D’après une enquête réalisée l’année dernière par la Commission nationale des droits de l’Homme auprès de 1 000 adultes et 132 experts, 79,7 % se sont prononcés pour son maintien.Il s’agit d’une progression de 13,8 points par rapport au sondage effectué en 2003. Les jeunes d’une vingtaine et d’une trentaine d’années ont été les plus nombreux à soutenir cette sentence.Cependant, la part de ceux qui étaient en faveur de l’abolition de la peine capitale contre une peine de prison à vie sans grâce ni mise en liberté anticipée a progressé pour atteindre 66,9 %. Et 45,4 % ont répondu qu’ils accepteraient la décision de l’Etat si le gouvernement décidait l’abolition du système.La commission va tenir demain à son siège de Séoul une audition sur ce dossier afin de recueillir les opinions publiques.