BTS remporte deux prix aux Billboard Music Awards 2019

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Bangtan Boys (BTS) a remporté, hier, deux prix lors de l'édition 2019 des Billboard Music Awards (BBMAs) : ceux du meilleur duo/groupe et du meilleur artiste social.Pour le premier, le septuor était en lice avec quatre autres groupes de renom international, dont Imagine Dragons et Maroon 5. C’est la première fois qu’un chanteur ou groupe sud-coréen remporte ce prix.A cette occasion, le leader du groupe, RM, a d’abord remercié les fans en criant « Thank you, Army », avant d’ajouter : « Continuons à rêver aux meilleures choses ensemble ».Quant au prix du meilleur artiste social, c’est la troisième année consécutive que le boys band le remporte, depuis 2017.BTS est ainsi devenu le premier groupe sud-coréen à réaliser un doublé aux BBMAs.