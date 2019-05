« Fast track » : le PLC intensifie sa protestation contre le lancement du processus rapide

Photo : YONHAP News

Le Parti Liberté Corée (PLC) a intensifié sa lutte en dehors de l’Assemblée nationale contre l’adoption, dans la nuit de lundi à mardi, du processus rapide dit « fast track » pour le traitement des trois projets de loi controversés. Il s’agit notamment de ceux liés à la réforme électorale et à la création d’une agence chargée d’enquêter sur les hauts fonctionnaires.Ce matin, quatre députés et un cadre de la première force de l’opposition se sont rasé le crâne devant le siège du Parlement. Les membres du Conseil suprême du parti ont, quant à eux, tenu leur réunion sur une place située devant la Maison bleue, le palais présidentiel, en appelant au retrait du dispositif. Enfin, le PLC envisage d’effectuer une tournée dans les principales villes du pays, dont Daejeon, Daegu et Busan, en commençant par un rassemblement à la gare de Séoul cet après-midi.En face, les quatre autres partis ont appelé la formation ultra-conservatrice à retourner dans l’hémicycle pour débattre des projets de loi liés à la vie des citoyens, notamment celui sur la rallonge budgétaire, afin de mettre un terme à ce qu’ils appellent une « politique de la fugue ».