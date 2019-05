Un aéroport verra le jour sur l'île d'Ulleungdo en 2025

En 2025, un nouvel aéroport sera inauguré sur l’île d’Ulleungdo, en mer de l’Est. Il permettra aux touristes et aux insulaires de raccourcir le trajet entre Séoul et l’île à une heure. Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports prévoit de lancer les travaux après avoir garanti le coût de construction de l’infrastructure.Les travaux seront lancés au premier semestre 2020 pour un achèvement prévu en mai 2025. Équipé d’une piste de décollage de 1 200 mètres, l’aéroport accueillera des petits avions pouvant embarquer jusqu’à 50 personnes.Ce projet qui avait été mis en place en 2016 a été repoussé en raison de l’alourdissement des coûts dû à la particularité géographique : le manque de roches de qualité et l’élévation du niveau de la mer autour du site de construction. Pour y remédier, le ministère compétent a modifié le mode d’approvisionnement de matériaux et la direction des pistes à l’aide d’experts.Le ministère s’attend à voir une amélioration du service de transport entre Séoul et Ulleungdo, et la dynamisation du tourisme sur l'île.