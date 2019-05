Photo : YONHAP News

La péninsule coréenne baigne de soleil, ce jeudi, sous l'effet d'un anticyclone progressant depuis le centre de la Chine. Même schéma demain et pour les jours à venir.Ainsi, les sud-Coréens peuvent profiter des températures clémentes. D’après Météo-Corée, il fait 24°C à Séoul et à Daejeon, 25°C à Daegu, 21°C à Busan et 20°C sur l'île méridionale de Jeju.