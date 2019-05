Lee Nak-yon demande au chef du Parlement koweïtien de soutenir les entreprises sud-coréennes

Photo : YONHAP News

En visite officielle au Koweït, le Premier ministre sud-coréen s’est entretenu, hier, avec le président du Parlement koweïtien Marzouq al Ghanim.Lee Nak-yon en a notamment profité pour solliciter l’appui des députés du pays pour le bon déroulement des projets d’envergure auxquels participent les entreprises sud-coréennes. Il a notamment mis l’accent sur la construction de la ville nouvelle d’Abdulha et la gestion de l’hôpital New Jahra. Demande qu’il avait également formulée, la veille, lors de ses entretiens avec le roi et le Premier ministre koweïtiens.C’est la compagnie sud-coréenne du logement (LH) qui participe au projet de la ville nouvelle, qui consiste à construire une cité intelligente d’une superficie de 64,5 m² au sud de Koweït City. Le montant du projet est estimé à 26 000 milliards de wons, soit environ 20 milliards d’euros. Or, la révision d’une série de lois concernées est nécessaire pour assurer sa réussite.Quant à l’hôpital en question, il s’agit d’un établissement public géant doté de plus de 1 170 lits. L’hôpital de l’université nationale de Séoul a été désigné comme candidat prioritaire pour sa gestion. Une fois conclu le contrat entre les deux entités, il faut obtenir la ratification du Parlement pour le valider.Lee Nak-yon et Marzouq al Ghanim ont également échangé sur l’élargissement des échanges de jeunes, l’augmentation des vols directs et l’échange parlementaire entre les deux pays.