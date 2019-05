Séoul ouvre un centre de délivrance de visas (KVCA) à Jakarta

Photo : YONHAP News

Sur fond d’augmentation, ces dernières années, du nombre d’Indonésiens visitant la Corée du Sud, le gouvernement de Séoul a ouvert, hier, un centre de délivrance de visas (KVAC) à Jakarta.Cette agence située au 5e étage du Lotte Shopping Avenue, un centre commercial en plein centre de la capitale indonésienne, reçoit les demandes six heures par jour, alors que l’accès à l’ambassade sud-coréenne est rendue difficile en raison des embouteillages et que les guichets de visa n’étaient ouverts que deux heures et demi par jour.Par ailleurs, le processus de délivrance de visas va être largement simplifié. Par exemple, les groupes de voyageurs composés de plus de quatre membres pourront se faire délivrer un visa en ligne dès juillet prochain.Grâce à l’engouement des Indonésiens pour la hallyu, la vague culturelle coréenne, le nombre de visas octroyés par l’ambassade sur place a quadruplé par rapport à 2010, en atteignant 157 924 en 2018.