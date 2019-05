Photo : YONHAP News

La période de beau temps se poursuit en Corée du Sud. Le week-end sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire, hormis quelques nuages attendus dimanche après-midi.Les températures sont quasi estivales, avec 27°C à Séoul, 29°C à Daegu, et un temps plus doux dans l'extrême-sud du pays avec 23°C à Busan et autant sur l'île de Jeju.