Kang Kyung-wha appelle Pyongyang à adopter une vision plus globale

Photo : YONHAP News

Depuis que leur second sommet à Hanoï s’est soldé par un échec, la Corée du Nord et les Etats-Unis sont loin de reprendre leur dialogue. Dans ce contexte, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a exhorté Pyongyang à envisager la question « avec un regard plus global ».Lors d’un briefing de presse, Kang Kyung-wha a appelé le régime de Kim Jong-un à ne pas trop s’attacher à une solution progressive et simultanée, mais à faire preuve d’une plus grande flexibilité.En ce qui concerne la prochaine visite à Séoul du représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Steve Biegun, la chef de la diplomatie a espéré qu’ils pourraient mener une discussion globale.Kang a souhaité notamment que le gouvernement puisse accélérer la mise en œuvre de son projet d’aide humanitaire à l’égard de la Corée du Nord. Reste à savoir si ce sujet sensible sera abordé avec Biegun.