Particules fines : Ban Ki-moon appelle les différents partis à unir leurs efforts

Photo : YONHAP News

Ban Ki-moon, récemment nommé au poste de président de la Commission nationale du climat et de l’environnement pour lutter contre les particules fines, placée sous l’égide du président de la République, a rendu visite, aujourd’hui, aux chefs des trois partis à l’Assemblée nationale : le Minjoo, le parti présidentiel de centre-gauche, le Bareun-Avenir, la 2e force de l’opposition, centriste, et le Parti de la justice, une petite formation progressiste.L'ex-secrétaire général de l'Onu en a profité pour leur demander d’œuvrer ensemble sur ce dossier en surmontant leurs divergences politiques. Il a notamment mis en garde contre d’éventuels conflits d’intérêts qui pourraient surgir pendant le processus de réduction des particules fines.Sur la coopération avec la Chine, l’ancien patron de l’Onu a affirmé qu’il fallait d’abord faire le nécessaire au niveau national avant de demander au pays voisin de reconnaître sa part de responsabilité dans ce fléau climatique.Enfin, concernant la communication, Ban s’est engagé à mettre en place une tribune composée de 500 citoyens et à tenir un grand débat national une ou deux fois par an afin de recueillir les opinions publiques.Les rencontres avec les patrons du Parti Liberté Corée, la principale force de l’opposition ultra-conservatrice, et du Parti pour la démocratie et la paix, sont prévues, quant à elles, le 14 mai prochain.