THAAD : les médias nord-coréens critiquent les récents exercices des GI’s au Sud

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens ont critiqué d’une seule voix les exercices militaires que les troupes américaines installées en Corée du Sud ont mené le mois dernier en recourant à leur système de défense antimissile THAAD. Des exercices qui se sont déroulés dans la base de Pyeongtaek, à 70 km au sud de Séoul. Les GI’s en ont même publié des photos sur leur réseau social, ce qui est plutôt inhabituel.Le site de propagande « Uriminzokkiri » a reproché aujourd’hui à l’armée US de brandir un chantage menaçant à l’égard de la Corée du Nord et de lancer une provocation militaire quitte à briser l’ambiance pacifique qui commençait à s’installer dans la péninsule coréenne.Ce média a accusé aussi les Etats-Unis d’avoir déployé leur système de défense antimissile à haute altitude au sud du 38e parallèle, sous prétexte de faire face aux menaces balistiques nord-coréennes. Selon lui, ils y auraient introduit cette arme de frappe préventive afin d’attaquer non seulement le Nord, mais aussi les pays voisins. Enfin, « Uriminzokkiri » a demandé à Washington de retirer le THAAD et de cesser tout acte d’hostilité s’il souhaite vraiment faire régner la paix dans la région.Un autre site de propagande, « Meari », a également haussé le ton. D’après lui, l’armée américaine a montré d’elle-même, avec ses exercices, qui est véritablement « le destructeur de la paix et l’instigateur de la guerre nucléaire ».