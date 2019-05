La CIA aurait contacté l’auteur principal de l’attaque contre l’ambassade nord-coréenne en Espagne

Photo : YONHAP News

Dernier rebondissement de l’attaque contre l’ambassade nord-coréenne à Madrid par un groupe anti-Pyongyang en février. Adrian Hong Chang, connu comme l’instigateur de l’attentat, aurait rencontré des agents de la CIA, le service du renseignement américain. Et les autorités espagnoles auraient réussi à s’en procurer des preuves crédibles.C’est en tout cas ce qu’a rapporté un média américain, « The Nation », citant un analyste européen qui serait lié aux autorités espagnoles. Mais il n’a pas précisé le moment de ce contact.De son côté, un ex-agent de la CIA, John Kiriakou, a affirmé dans une interview avec ce même média que les services secrets américains ne donnent jamais leur aval à une telle opération qui revêt, selon lui, un caractère trop criminel tout en manquant de professionnalisme. Toutefois, interrogé si le contact en question a pu avoir lieu, il a répondu : « Certainement ».Adrian Hong Chang aurait également eu des liens avec le bureau d’enquêtes fédéral américain (FBI). D’après un acte d’accusation dressé par le Parquet américain à l’encontre de Christopher Ahn, un autre auteur de l’attaque, Hong aurait transmis à un agent du FBI, le 27 février à New York, les documents qu’il a volés à l’ambassade.