Les constructeurs automobiles accusent une baisse générale des ventes à l’étranger

Photo : YONHAP News

Les cinq constructeurs automobiles sud-coréens ont vu les ventes de leurs véhicules à l’étranger tomber à 525 645 unités en avril dernier, soit une baisse de 7,9 % en un an.Hyundai Motor et Kia Motors ont vendu respectivement 297 512 et 185 773 voitures, une chute respective de 9,3 % et 2,5 %. GM Korea a, quant à lui, exporté 32 809 unités pour enregistrer une baisse de 1,2 %, De son côté, Renault Samsung Motors a accusé une dégringolade de 53,4 % pour vendre 7 545 véhicules. Enfin, Ssangyong Motor a exporté seulement 2 006 voitures, soit une baisse de 13,1 %.Hyundai Motor et sa filiale Kia Motors ont expliqué cette baisse par le recul de leurs ventes sur les marchés émergents, tels que la Chine et l’Afrique. Quant à Renault Samsung Motors, il s'agit de la chute de 75,8 % des ventes à l’étranger du « Rogue » de sa marque Nissan, un modèle destiné à être exporté en Amérique du Nord.Cependant, les cinq constructeurs ont profité d'une amélioration des ventes sur le marché local avec 136 296 véhicules écoulés en avril dernier (+1,6 % en un an). Mais la situation est contrastée selon les entreprises. Ainsi, Hyundai Motor, Ssangyong Motor et GM Korea ont connu une hausse respective de 12 %, 26,5 % et 19,6 %, tandis que Kia Motors et Renault Samsung Motors ont accusé chacun une baisse de 16 % et 10,5 %.