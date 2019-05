Pyongyang appelle à trouver de nouvelles terres pour surmonter la crise alimentaire

Photo : YONHAP News

Le Rodong Sinmun, l’organe du Parti des travailleurs nord-coréen, a exhorté la population à « trouver de nouvelles terres » afin d’augmenter la superficie des terres agricoles et de sortir de la crise alimentaire.Dans son éditorial publié aujourd’hui, le journal préconise de « défricher toutes les terres arables et de rétablir les terres agricoles endommagées par les inondations ou ensevelies par les éboulements en montagne ». Ce serait, selon lui, un bon moyen de se rétablir par ses propres moyens pour lutter contre les forces ennemies qui veulent opprimer le peuple nord-coréen.Le Rodong Sinmun avait déjà publié, le 29 avril dernier, un éditorial en ce sens. Pour inciter la population à augmenter la production de céréales, il y avait écrit comme suit : « Le riz est plus précieux que l’or ».En février dernier, la Corée du Nord avait demandé à des organisations internationales une aide alimentaire d’urgence, en déclarant que sa production de céréales avait baissé de 500 000 tonnes en 2018 par rapport à l’année précédente.Par ailleurs, un responsable du gouvernement sud-coréen a fait savoir que la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, mène actuellement une enquête sur le terrain en la matière, et que Séoul en attendait les résultats, ce qui laisse penser qu’une aide humanitaire pourrait être fournie au Nord.