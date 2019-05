Samsung Electronics investit pour la 1e fois dans une startup d'Asie du Sud-est

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie dite d’« innovation ouverte », Samsung Electronics cherche à accroître ses investissements dans les startups à l’étranger.D’après des professionnels du secteur, Samsung Venture, une filiale du géant sud-coréen de l’électronique spécialisée dans les investissements, a récemment décidé d’investir dans Swingvy, un cabinet de consulting basé à Singapour et spécialisé dans la gestion des ressources humaines. Créé en 2016 par une sud-Coréenne, il dispose déjà d’un portefeuille clients de 5 100 entreprises, notamment de Singapour, Taïwan et Malaisie.C’est la première fois que Samsung Venture investit en Asie du Sud-est. Jusqu’à présent, il visait notamment les Etats-Unis et l’Europe, où se trouvent des startups bénéficiant de ses investissements.Fort d'une croissance rapide, Swingvy a réussi à attirer un total de 7 millions d’euros de la part de Samsung Venture et d’Aviva Ventures, une compagnie d’investissement britannique.