Deux ans après son arrivée au pouvoir, la cote de popularité de Moon Jae-in s’élève à 45 %

Photo : YONHAP News

A l'approche du 2e anniversaire de l’administration Moon Jae-in, le 10 mai, près de la moitié des sud-Coréens seraient favorables à ses politiques portant sur la Corée du Nord, la diplomatie et le bien-être de la population. L’emploi, l’économie et la nomination des hauts fonctionnaires ont recueilli, quant à eux, moins de 30 % d’adhésions.D’après un sondage réalisé par Gallup Corée auprès de 1 400 adultes entre lundi et mercredi, 51 % des sondés se sont dits favorables à la politique pour le bien-être de l’actuel gouvernement, et 45 % à sa politique nord-coréenne et diplomatique.Dans d’autres domaines, 33 % soutiennent sa politique de l’éducation, 29 % sa politique de l’emploi et du travail, 26 % sa nomination des hauts fonctionnaires, et 23 % sa politique économique.Quant à la cote de popularité du président de la République, elle était de 45 %, contre 46 % d’opinions négatives. A en croire Gallup Corée, Moon jouit de la 2e popularité la plus élevée pour un chef de l’Etat sud-coréen deux ans après son investiture, derrière Kim Dae-jung qui était soutenu par 49 % de la population à la même période.Quant aux partis politiques, le Minjoo, la formation présidentielle, a recueilli 36 % d’avis favorables, suivie par le Parti Liberté Corée (PLC), le principal parti de l'opposition, avec 24 %, le Parti de la justice avec 8 %, le Bareun-Avenir avec 6 %, et le Parti pour la démocratie et la paix avec 0,4 %.